Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Майорському (фото)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Бойовики здійснювали обстріли зі стрілецької зброї з боку окупованої Горлівки

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування з боку збройних формувань Російської Федерації, йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

У четвер, 6 червня, спостережною групою «Світлодарськ» української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Майорськ, Бахмутського району, Донецької області.

6 червня о 5 ранку збройні формування РФ з боку окупованої Горлівки здійснили обстріл н.п. Майорськ зі стрілецької зброї.

Прибувши на місце, спостережною групою «Світлодарськ» зафіксовано у двох сусідніх квартирах, пошкодження вікна кімнати, суміжної та зовнішньої стіни, через влучання кулі калібром 12,7 мм.

Постраждалих внаслідок обстрілу не має.

Українська сторона СЦКК вважає, що злочинні дії з боку окупаційної адміністрації є неприпустимими, оскільки це несе загрозу життю та здоров’ю цивільного населення.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.