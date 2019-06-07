Окупанти від початку доби дев'ять разів обстріляли українських захисників



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Зараз ситуація частково стабілізувалася, - МОУ

Гарячі точки залишалися незмінними — це Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Чермалик та Опитне, - речник МОУ

Російсько-окупаційні війська на Донбасі станом на 12.00 дев'ять разів порушили режим «тиші».

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє пресслужба МОУ.

«Станом на 12:00 сьогодні зафіксовано загалом дев’ять порушень режиму перемир’я з боку противника. Практично на кожен обстріл, коли це було можливо, наші захисники давали противнику гідну відсіч та вели вогонь у відповідь», - зазначив речник.

За його словами, станом на зараз ситуація частково стабілізувалася, українські захисники надійно контролюють противника по всій лінії зіткнення.

Водночас Мотузяник нагадав, що минулої доби у штабі Операції об’єднаних сил загалом нарахували шістнадцять ворожих збройних провокацій, більшість з яких, а саме одинадцять, сталася на Донецькому напрямку.

«Гарячі точки там залишалися незмінними — це Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Чермалик та Опитне», - повідомив речник, додавши, що противник переважно застосовував ручні та протитанкові гранатомети, озброєння бойових машин піхоти та стрілецьку зброю, включно зі снайперською, окрім с. Опитне, де ворог відкрив вогонь з мінометів 120 калібру.

Зазначається, що на Луганському напрямку неспокійно було лише поблизу Майорська. Там за добу обліковано два ворожі обстріли із застосуванням кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

«Унаслідок вчорашніх обстрілів з боку противника двоє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення та наразі лікуються у військових госпіталях», - додав речник.