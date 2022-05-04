Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені

В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади одна людина загинула

У Херсонській області в результаті російського обстрілу у вівторок, 3 травня, населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомила Кочубеївська сільська територіальна громада у Facebook.

«В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула», - йдеться в публікації.

У громаді додали, що інформація, наскільки серйозні поранення отримали жителі, зараз уточнюється.

«Бережіть себе і своїх рідних! Не нехтуйте можливістю евакуюватися в безпечне місце!» – закликали місцевих жителів, та нагадали, що ворог продовжує обстріли населених пунктів Херсонської області.