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    Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені

    Російські окупанти обстріляли територію громади в Херсонській області - Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені
    Російські окупанти обстріляли територію громади в Херсонській області

    В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади одна людина загинула

    У Херсонській області в результаті російського обстрілу у вівторок, 3 травня, населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

    Про це повідомила Кочубеївська сільська територіальна громада у Facebook.

    «В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула», - йдеться в публікації.

    У громаді додали, що інформація, наскільки серйозні поранення отримали жителі, зараз уточнюється.

    «Бережіть себе і своїх рідних! Не нехтуйте можливістю евакуюватися в безпечне місце!» – закликали місцевих жителів, та нагадали, що ворог продовжує обстріли населених пунктів Херсонської області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені