Міноборони РФ «анонсувало» нові удари по чотирьох містах України
Росія найближчим часом може завдати нові удари по чотирьох містах України
Міністерствоі оборони Російської Федерації продовжує вигадувати про опорні пункти та склади Збройних Сил України, які начебто розташовані у цивільних об'єктах. Таким чином російські окупанти хочу виправдати ймовірні удари по українських містах. Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ.
Так, згідно повідомлень окупантів під загрозою ворожих обстрілів перебувають:
- м. Соледар Донецької області. У Кремлі вигадали, що там нібито обладнано опорний пункт ЗСУ, у підвалі розміщено склад боєприпасів, а на прилеглій території – важке озброєння.
- м. Харків. У Міноборони РФ видумали, що на нижніх та верхніх поверхах, дахах багатоквартирних житлових будинків по вулиці Пушкінській «українськими озброєними формуваннями» обладнано позиції великокаліберних кулеметів та розрахунків ПЗРК, а також склади боєприпасів.
- м. Одеса. Як привиділося у Кремлі, що начебто на території школи № 100 (вул. Верненська) підрозділи ЗСУ розмістили бронетехніку, важку артилерію та РСЗВ, по периметру навчального закладу виставили блокпости, підходи до установи заміновані.
- м. Слов'янськ. У Росії вигадали, що нібито у соціальному притулку для дітей «Паруса Надії» (вул. Серафимовича) «бойовики націоналістичних формувань обладнали казарму та опорний пункт».
Як повідомлялося, кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих.
Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.
Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.