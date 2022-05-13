Росія влаштувала розпродаж своїх танкерів через санкції

Російська компанія, яка займається морським транспортуванням нафти й газу, почала розпродаж своїх суден

Одна з найбільших російських транспортних компаній намагається розрахуватися з боргами

Російська компанія «Совкомфлот», яка до початку війни була одним із світових лідерів в галузі морського транспортування газу та нафтопродуктів, продає свої судна, аби виплатити борги західним кредиторам. Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, росіяни уже продали близько десяти суден. П’ять танкерів у «Совкомфлота» придбала компанія Koban Shipping із Дубая, чотири газовози купили у росіян сінгапурці із Eastern Pacific Shipping.

На цьому розпродаж не завершився. The Wall Street Journal пише, що «Совкомфлот» веде переговори про подальший продаж свого флоту, зокрема, переговори ведуться із китайською компанією China Merchants Group Ltd.

Джерела видання зазначають, що росіяни намагаються встигнути продати близько третини свого флоту (який складає 122 судна, а це танкери, газовози та криголами) до неділі, 15 травня, аби встигнути розрахуватися із банками-кредиторами із Європейського союзу.

Нагадаємо, що російські ЗМІ уже визнали, що внаслідок зупинки роботи компанії «Совкомфлот» багато моряків втратять роботу.

Сама компанія не визнає масового продажу суден, завляючи, що ті кораблі, які будуть продані, мовляв, є непотрібними «Совкомфлоту» через запроваджені санкції.

Додамо, що ще в березні Євросоюз заборонив компаніям, які зареєстровані на території ЄС, будь-які угоди із «Совкомфлотом».

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