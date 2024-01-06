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Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 січня

Триває 682-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу та пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не мають наміру розпочинати широкомасштабні наступальні операції в інших частинах Харківської області. 

Раніше видання The Telegraph написало, що Росія ймовірно готується відновити наступу під Харковом, оскільки Москва останнім часом посилює бомбардування північно-східного міста та прилеглого регіону. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк не підтверджує дані джерел видання The Telegraph про буцімто підготовку наступу росіян 15 січня на Харківщину.

Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина Авдіївка Запорізька область Бахмут

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