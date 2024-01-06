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Окупанти готуються до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти готуються до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська, схоже, мають умови, що сприяють активізації операцій на Куп'янському напрямку

Російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не мають наміру розпочинати широкомасштабні наступальні операції в інших частинах Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією військових аналітиків, росіяни мають угруповання сил у цьому районі, яке виглядає менш деградованим, ніж інші російські угруповання. Російські війська, схоже, мають умови, що сприяють активізації операцій на Куп'янському напрямку (Харківська та Луганська область). 

За даними ISW, захоплення цих міст може виштовхнути українські війська за східний берег річки Оскіл у Харківській області та створити передумови для майбутніх російських наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Проте темпи російських операцій на Куп'янському напрямку та очевидна конфігурація російських сил в окупованих Луганській та Харківській областях загалом не вказують на наближення російської наступальної операції вздовж усієї лінії Куп'янськ-Лиман.

Військові аналітики стверджуюсь, що на даний момент російські війська не накопичили достатньо сил у Білгородській області для початку широкомасштабних наступальних операцій на півночі або північному сході Харківської області.

Українські офіційні особи не повідомляли публічно про раптове нарощування російських сил на Куп'янському напрямку.

Російські війська, схоже, поступово відновлюють підрозділи, які зазнали значних втрат під час українського контрнаступу у вересні 2022 року та невдалого російського наступу взимку-весною 2023 року. Російське командування має намір використати ці відносно добре відпочивші та відновлені підрозділи для інтенсифікації локальних наступальних операцій, що почали у жовтні 2023 року.

Російські війська, що діють на Куп'янському напрямку і складаються переважно з 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії (обидві - Західний військовий округ), не брали активної участі у великих наступальних операціях з моменту кульмінації російського зимово-весняного наступу у квітні 2023 р. 

Російські регулярні війська на Куп'янському напрямку перекинуті переважно із Західного військового округу і, таким чином, мають певну організаційну узгодженість, на відміну від російських військ в інших частинах України, які часто перекидаються з різних військових округів і підрозділів повітряно-десантних військ. Відносна злагодженість угруповання сил ЗС РФ на Куп'янському напрямку забезпечує більш ефективне командування і управління цими силами. 

Залишається незрозумілим, чи здатні ці елементи ЗС РФ проводити широкомасштабні наступальні операції, які були б значно ефективнішими, ніж дезорганізовані і дорогі російські наступальні операції навколо Авдіївки.

Британське видання The Telegraph повідомило 4 січня, що неназване джерело, «близьке» до українських військових, заявило, що російські війська можуть провести «наземний наступ» вже 15 січня. Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо у відповідь на статтю The Telegraph 5 січня заявив, що українські військові не зафіксували змін у складі російських військ у Харківській області або на території Росії, що межує з Харківською областю, і що російські війська продовжують наступальні операції в районі Синьківки з метою захоплення Куп'янська. 

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов також відповів The Telegraph, зазначивши, що російські війська не концентруються в Харківській області в рамках підготовки до широкомасштабного наступу, і що інтенсивність російських атак на Куп'янському напрямку знизилася за останні три дні через погані погодні умови. Синєгубов зазначив, що російські війська використовують уповільнений темп операцій, спричинений поганими погодними умовами, для перекидання підкріплень на передову, а також для підготовки та координації підрозділів. 

Коментарі Фітьо та Синєгубова узгоджуються з оцінкою ISW, що російські війська можуть інтенсифікувати наступальні операції, але не розпочати повномасштабну наступальну операцію з існуючим угрупуванням сил на Куп'янському напрямку. 

Теги: військові Олег Синєгубов Лиман Куп'янськ росіяни

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