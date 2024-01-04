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Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення

Триває шістсот вісімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Степок, Попівка, Костянтинівка, Чуйківка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Наші захисники відбили 14 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще дев'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Георгіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили сім атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Нововоронцовка, Берислав, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Солончаки, Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Зміївка Херсонської області.

Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та три пункти управління противника.

Нагадаємо, після сьогоднішніх вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.

Теги: війна ЗСУ Генштаб окупанти обстріл

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