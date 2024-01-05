Росія, ймовірно, готується до нового наступу під Харковом – The Telegraph

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати подальше нарощування повітряних атак цими вихідними

Наземний наступ може відбутися 15 січня

Росія ймовірно готується відновити наступу під Харковом, оскільки Москва останнім часом посилює бомбардування північно-східного міста та прилеглого регіону. Про це пише The Telegraph.

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Як пише видання, за словами місцевих чиновників, у четвер сили Москви завдали ракетних, артилерійських та мінометних ударів по Харкову та 15 навколишніх населених пунктах.

Цілі включали як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями, повідомило джерело, близьке до Збройних сил України.

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Київ не оприлюднив подробиць атак, але пізно ввечері в середу джерело повідомило: «Бомбардування перед нападом проводилися цілий день на військових об'єктах по всьому регіону».

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати подальше нарощування повітряних атак цими вихідними, щоб збігтися з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 січня.

Наземний наступ може відбутися незабаром після цього, а 15 січня обговорюється як можлива дата початку, додало джерело.

Як російські, так і українські війська ведуть боротьбу за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює села Куп'янськ, Сватове та Кремінна, неподалік від кордону з Харківською областю.

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Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись просунутися до утримуваних Україною міст Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, поки Київ не розпочав блискавичний контрнаступ у вересні 2022 року.

Західні аналітики кажуть, що мало що змінилося на лінії фронту, яка залишалася значною мірою статичною, оскільки російські війська здійснювали лише спорадичні атаки.

Але генерал-полковник Олександр Сирський, головнокомандувач сухопутних військ України, попередив, що російські війська завдають ударів плануючими бомбами під час перегрупування для чергового штурму Лимана. «В районі населеного пункту Синьківка тривають щоденні штурми російських військ для створення плацдарму та подальшого просування на місто Куп'янськ», – йдеться в повідомленні.

За словами генерал-полковника Сирського, Москва перекинула більше бронетехніки та артилерійських знарядь для підтримки спроб просування піхотних груп, які в основному складаються з так званих штрафних військових підрозділів «Шторм Z».

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

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Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.