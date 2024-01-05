Розвідка відреагувала на статтю The Telegraph про підготовку наступу на Харківщині

Розвідка фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Купʼянському напрямку

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк не підтверджує дані джерел видання The Telegraph про буцімто підготовку наступу росіян 15 січня на Харківщину. Про це він заявив в коментарі «РБК-Україн».

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Разом з тим Черняк зазначає, що певне накопичення сил агресор все ж здійснює. «ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Купʼянському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня», – сказав Черняк.

Представник розвідки додав, що усі спроби окупаційних військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня досі не мали успіхів.

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Сміливі заяви The Telegraph також прокоментував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу. Він акцентував, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ.

«Скупчення ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону – ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій», – заявив Синєгубов.

Він пояснив, щоб говорити про якісь наміри ворога здійснити наступ треба спочатку зафіксувати концентрацію його сил на тому чи іншому напрямку. Чого, за його словами, наразі немає.

«Об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку немає. Однак ця ситуація може змінитися щохвилини», – уточнив Синєгубов.

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Водночас керівник ОВА розповів, що Росія не відмовилася від планів щодо подальшої окупації територій Харківської області. Тому треба бути готовими. Та додає, що також треба бути готовими до можливих нових ударів по ворога по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, видання The Telegraph написало, що Росія ймовірно готується відновити наступу під Харковом, оскільки Москва останнім часом посилює бомбардування північно-східного міста та прилеглого регіону.