Окупанти сьогодні вісім разів відкривали вогонь



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Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Так, 3 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

- біля Жолобка – зі стрілецької зброї, з підствольних і ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Новотошківського і Луганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

- двічі біля Кам'янки – з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- два рази неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новомихайлівки – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

«Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано», - повідомили в пресцентрі штабу ООС.