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    Новини

    Окупанти усвідомлюють, що ми стаємо сильнішими: звернення Зеленського

    Зеленський підбив підсумки 142-го дня війни - Окупанти усвідомлюють, що ми стаємо сильнішими: звернення Зеленського
    Зеленський підбив підсумки 142-го дня війни

    фото: Офіс президента

    Президент записав звернення наприкінці 142-го дня повномасштабного вторгнення окупантів

    Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – залякувати людей. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    «Зараз, коли я записую це звернення, майже по всій території нашої держави – повітряна тривога. Є попередня інформація щодо влучань – Дніпро, Кременчук, Київщина. Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити», – заявив глава держави.

    Зеленський закликав українців не ігнорувати зараз сигналів повітряної тривоги.

    «Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, і особливо на об’єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися», – закликав президент.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі. Однак поки що офіційних повідомлень щодо цього не було.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро Київщина Володимир Зеленський Україна президент окупація Кременчук #stoprussia
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    Окупанти усвідомлюють, що ми стаємо сильнішими: звернення Зеленського