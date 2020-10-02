Окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки та Водяного



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Війна на Донбасі триває з 2014 року

Сьогодні бойовики тричі обстріляли позиції українських захисників

Від початку доби 2 жовтня російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил.

Вночі з інтервалом в одну годину проросійські бойовики двічі обстріляли з гранатометів різних систем українські позиції поблизу Авдіївки. Вже по обіді окупанти зі стрілецької зброї відкрили вогонь в районі Водяного.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - наголосили у штабі.

Крім того, підрозділи Об'єднаних сил беруть учать у ліквідації лісових пожеж в Луганській області. Осередки пожеж біля Трьохізбенки, Новоолександрівки, Бобрового, Артема, Старого Айдару, Болотеного, Станиці Луганської та Старобільська вже локалізували.

До слова, за повідомленням розвідки Росія перекинула бойовикам на Донбас п’ять вагонів з боєприпасами.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики двічі зірвали режим припинення вогню.

Днем раніше на сході України було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.