Окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки та Водяного
Сьогодні бойовики тричі обстріляли позиції українських захисників
Від початку доби 2 жовтня російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил.
Вночі з інтервалом в одну годину проросійські бойовики двічі обстріляли з гранатометів різних систем українські позиції поблизу Авдіївки. Вже по обіді окупанти зі стрілецької зброї відкрили вогонь в районі Водяного.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - наголосили у штабі.
Крім того, підрозділи Об'єднаних сил беруть учать у ліквідації лісових пожеж в Луганській області. Осередки пожеж біля Трьохізбенки, Новоолександрівки, Бобрового, Артема, Старого Айдару, Болотеного, Станиці Луганської та Старобільська вже локалізували.
До слова, за повідомленням розвідки Росія перекинула бойовикам на Донбас п’ять вагонів з боєприпасами.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики двічі зірвали режим припинення вогню.
Днем раніше на сході України було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.