У польському аеропорту затримано українця, який сам собі «малював» печатки в паспорті

До Польщі мандрівник з України так і не потрапив

Місяць тому у Польщі на фейкових штампах у паспорті попалась українка

Правоохоронці у Гданську затримали 38-річного громадянина України. Закордонний паспорт чоловіка викликав підозри у працівників аеропорту. Про це повідомляє Morski Oddział Straży Granicznej.

Детальна перевірка ці підозри підтвердила. Отже, українець прилетів до Гданська рейсом зі Львова 9 серпня. Під час перевірки його паспорта працівники аеропорту побачили, що одна з відміток про перетин польського кордону є фальшивою.

Українця затримали в Гданську через проблеми з паспортом / Morski Oddział Straży Granicznej

Після цього прикордонники розпочали прискіпливу перевірку. З'ясувалося, що у документі є ціла низка підроблених печаток про перетини кордонів з різними державами: Чехією, Литвою, Іспанією.

Як наслідок, до Польщі мандрівник з України так і не потрапив. Його депортували та виписали штраф. Крім того, чоловік отримав заборону в'їзду до країн Шенгенської зони на наступні 2,5 роки.