  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У польському аеропорту затримано українця, який сам собі «малював» печатки в паспорті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До Польщі мандрівник з України так і не потрапив - У польському аеропорту затримано українця, який сам собі «малював» печатки в паспорті
    До Польщі мандрівник з України так і не потрапив
    Фото: inPoland

    Місяць тому у Польщі на фейкових штампах у паспорті попалась українка

    Правоохоронці у Гданську затримали 38-річного громадянина України. Закордонний паспорт чоловіка викликав підозри у працівників аеропорту. Про це повідомляє Morski Oddział Straży Granicznej.

    Детальна перевірка ці підозри підтвердила. Отже, українець прилетів до Гданська рейсом зі Львова 9 серпня. Під час перевірки його паспорта працівники аеропорту побачили, що одна з відміток про перетин польського кордону є фальшивою.

    Українця затримали в Гданську через проблеми з паспортом / Morski Oddział Straży Granicznej
    Українця затримали в Гданську через проблеми з паспортом / Morski Oddział Straży Granicznej

    Після цього прикордонники розпочали прискіпливу перевірку. З'ясувалося, що у документі є ціла низка підроблених печаток про перетини кордонів з різними державами: Чехією, Литвою, Іспанією.

    Як наслідок, до Польщі мандрівник з України так і не потрапив. Його депортували та виписали штраф. Крім того, чоловік отримав заборону в'їзду до країн Шенгенської зони на наступні 2,5 роки.

    Теги: прикордонники шахрайство Польща паспорт документи штраф аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У польському аеропорту затримано українця, який сам собі «малював» печатки в паспорті