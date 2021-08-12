У польському аеропорту затримано українця, який сам собі «малював» печатки в паспорті
Місяць тому у Польщі на фейкових штампах у паспорті попалась українка
Правоохоронці у Гданську затримали 38-річного громадянина України. Закордонний паспорт чоловіка викликав підозри у працівників аеропорту. Про це повідомляє Morski Oddział Straży Granicznej.
Детальна перевірка ці підозри підтвердила. Отже, українець прилетів до Гданська рейсом зі Львова 9 серпня. Під час перевірки його паспорта працівники аеропорту побачили, що одна з відміток про перетин польського кордону є фальшивою.
Після цього прикордонники розпочали прискіпливу перевірку. З'ясувалося, що у документі є ціла низка підроблених печаток про перетини кордонів з різними державами: Чехією, Литвою, Іспанією.
Як наслідок, до Польщі мандрівник з України так і не потрапив. Його депортували та виписали штраф. Крім того, чоловік отримав заборону в'їзду до країн Шенгенської зони на наступні 2,5 роки.