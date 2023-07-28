Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Окупанти відмовляються штурмувати позиції українських захисників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях

Триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка та Садове Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти відмовляються воювати проти України

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області. При цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Теги: окупанти війна Генштаб

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У Путіна величезні мобілізаційні проблеми»
Гарматне м’ясо «глибинної заморозки». Що відбувається із мобілізацією у Росії
17 липня, 13:15
Валерій Залужний пояснив, чому Україні потрібно якомога більше зброї для того, щоб перемогти у війні
Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post назвав свої головні страхи
30 червня, 17:25
ЗСУ ліквідували групу російських військових в Білогорівці
Сирський показав відео, як ЗСУ відпрацьовують по окупантах у Білогорівці
16 липня, 12:19
Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника
ЗСУ наступають біля Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб
6 липня, 19:54
Кадиров відправив своїх бойовиків на війну в Україну
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
14 липня, 07:14
Ракети Storm Shadow мають дальності ураження до 250 км
Ігнат пояснив тактику використання ракет Storm Shadow
15 липня, 12:12
Галина Вандяк налагодила своєрідний цех з виробництва хліба у себе вдома
Пенсіонерка з Тернопільщини, син якої на фронті, спекла тисячу хлібин для військових (відео)
24 липня, 23:10
Наслідки вибуху на Кримському мосту
Окупанти пропонують рятуватися кримчанам та туристам «дорогою смерті» (карта)
17 липня, 10:42
Орбан заявив, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів
«Суверенітет практично втрачено»: Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну
Сьогодні, 10:17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
28K
Польща терміново збільшить свою армію
20K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
У Криму пролунали вибухи (відео)
13K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
9016
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта

Новини

Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Сьогодні, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту