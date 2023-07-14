Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс

На деяких ділянках фронту помічені загони швидкого реагування «Ахмат» і «Восток»

Бійці чеченських підрозділів російської армії «Ахмат» і «Восток» були помічені на деяких ділянках фронту. Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

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«Так, на деяких ділянках помічені загони швидкого реагування «Ахмат», «Восток». Вони повернулись, беруть участь у бойових діях. Так само, як і загони «Шторм Z». Але у російській регулярній армії відбулась певна уніфікація, коли попередні привілеї приватних чи напівприватних воєнізованих структур нівелюються. Побачимо, що з того вийде», – сказав він.

Водночас Шершень додав, що для українських військових «усі окупанти однакові»: «І маємо всіх знищити. Нам впевненості і оптимізму вистачає, оскільки російські окупаційні війська несуть колосальні втрати. Ми діємо так, як вважаємо за потрібне, бо цілком і повністю зараз ініціатива на нашій стороні».

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Раніше командир батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик заявив, що бійців з підрозділу «Ахмат» українські військові поки не бачили біля Бахмута. Так він прокоментував заяви глави російського регіону Чечня Рамзана Кадирова про передислокацію бійців спецназу «Ахмат» на околиці Бахмута, зокрема, в Кліщіївку.

Як повідомлялося, українські військові ліквідували командира одного із загонів спецпідрозділу Кадирова «Ахмат» – полковника Євгена Пісарєнка.