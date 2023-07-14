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Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
Кадиров відправив своїх бойовиків на війну в Україну
фото ілюстративне

На деяких ділянках фронту помічені загони швидкого реагування «Ахмат» і «Восток»

Бійці чеченських підрозділів російської армії «Ахмат» і «Восток» були помічені на деяких ділянках фронту. Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

«Так, на деяких ділянках помічені загони швидкого реагування «Ахмат», «Восток». Вони повернулись, беруть участь у бойових діях. Так само, як і загони «Шторм Z». Але у російській регулярній армії відбулась певна уніфікація, коли попередні привілеї приватних чи напівприватних воєнізованих структур нівелюються. Побачимо, що з того вийде», – сказав він.

Водночас Шершень додав, що для українських військових «усі окупанти однакові»: «І маємо всіх знищити. Нам впевненості і оптимізму вистачає, оскільки російські окупаційні війська несуть колосальні втрати. Ми діємо так, як вважаємо за потрібне, бо цілком і повністю зараз ініціатива на нашій стороні».

Раніше командир батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик заявив, що бійців з підрозділу «Ахмат» українські військові поки не бачили біля Бахмута. Так він прокоментував заяви глави російського регіону Чечня Рамзана Кадирова про передислокацію бійців спецназу «Ахмат» на околиці Бахмута, зокрема, в Кліщіївку.

Як повідомлялося, українські військові ліквідували командира одного із загонів спецпідрозділу Кадирова «Ахмат» – полковника Євгена Пісарєнка.

Теги: росія війна окупанти Рамзан Кадиров ЗСУ

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