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Сирський показав відео, як ЗСУ відпрацьовують по окупантах у Білогорівці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сирський показав відео, як ЗСУ відпрацьовують по окупантах у Білогорівці
ЗСУ ліквідували групу російських військових в Білогорівці
фото: Генштаб

Українські військові вдарили по ворогу в районі Білогорівки

Українські військові 54-ої окремої механізованої бригади в районі Білогорівки ліквідували групу окупантів. Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Район Білогорівки. Працює «Ворон» з 54-ї ОМБр. Бігли кудись орки. В підсумку – 200 та 300», – пише Сирський.

Нагадаємо, російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ звільнили село Старомайорське, що на Донеччині. За попередньою інформацією, село Старомайорське звільнили через відсутність снарядів у російських військових.

До слова, у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи.

Зазначимо, триває 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала удару двома іранськими безпілотниками Shahed, двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударних БпЛА.

Теги: війна ЗСУ росіяни Луганщина

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