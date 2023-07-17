Гарматне м’ясо «глибинної заморозки». Що відбувається із мобілізацією у Росії

Держдума РФ підвищила на 5 років граничний вік перебування у запасі громадян, які мають військові звання

Офіційна Москва регулярно заперечує чутки про другу хвилю мобілізації. Натомість раз на місяць надходять гібридні новини на кшталт продовження терміну призову або збільшення «мобілізаційного віку».

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14 липня цифрою дня стала «65 років». Держдума підвищила мобілізаційний вік до цієї позначки.

Її обґрунтуванням зайнявся пропагандист Соловйов.

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14 липня Держдума РФ дійсно ухвалила закон, що підвищує на 5 років граничний вік перебування у запасі громадян, які мають військові звання. Йдеться про тих, хто має звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів. Для різних розрядів граничний вік зріс із 35 до 40 років, з 45 до 50 і з 50 до 55 років. Граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві серед старших офіцерів зріс до 65 років.

Фактично у Путіна наразі залишилося лише дві опції продовження війни: ядерна зброя (у медійному виконанні Медведєва) та підвищення призовного віку (у виконанні Держдуми, губернаторів і військкоматів). Ухвалення рішення з підвищення призовного віку до 65 років (тобто тих, хто народився, на хвилиночку, у 1958-му) прямо свідчить про те, що у Путіна величезні мобілізаційні проблеми. Настільки, що він вже готовий кинути у бій гарматне м’ясо «глибинної заморозки».

Для розуміння путінської проблеми, – наразі для війни з Україною можуть призвати, наприклад, людей у віці 60+. Схоже, далі в бій підуть залишки «дідів, що воювали».