Окупанти випустили дев'ять мін по Новотошківському та Майорську



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Гібридна армія застосувала заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм

Російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості та режим припинення вогню, 10 вересня здійснили обстріли населених пунктів Новотошківське та Майорськ, застосувавши заборонені міномети калібру 82 мм. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

«Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування РФ, порушуючи Мінські домовленості та режим припинення вогню, підступно 10 вересня здійснили обстріли населених пунктів Новотошківське та Майорськ, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загалом противник випустив дев’ять мін», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українська сторона СЦКК повідомила про ці факти представникам СММ ОБСЄ та закликала зафіксувати їх.

Як повідомлялось, від початку доби 11 вересня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню та застосували БМП і гранатомети різних типів поблизу населених пунктів Жолобок, Богданівка та Невельське.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил чотири військовослужбовці отримали поранення, а ще два – бойові травмування. 10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.