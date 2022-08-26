Шторм у Чорному морі змусив окупантів зменшити кількість ракетоносіїв

Однак ані ракетна загроза, ані мінна небезпека не втрачають актуальності

Штормова погода в Чорному морі змусила ворога зменшити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Відповідно кількість крилатих ракет «Калібр» зменшилися до 12.

«Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності», – зазначили в ОК.

Військові просять пам’ятати про обов’язковість дотримання заходів безпеки: «не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не випробовуйте долю в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні».

Нагадаємо, 24 серпня, було оголошено 189 тривог в областях та в Києві. Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській і Кіровоградській областях – по 12. Запорізька та Дніпропетровська області – 11 разів. Харківська та Черкаська області – 10 та 9 разів. В інших регіонах була менша кількість. Найдовше сигнал тривоги звучав у Запорізькій області – 14 годин та 4 хвилини.

За минулу добу рашисти обстріляли 58 населених пунктів.