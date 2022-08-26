Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ

Експерт назвав фактори, що стануть причиною поразки РФ у війні проти України

Російська армія потребує термінового поповнення і саме тому хазяїн Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення її чисельності. Але це навряд чи врятує окупантів від ганебної поразки в Україні, оскільки підготовка нових призовників є вкрай низькою, а втрати на полі бою надто великими. ЗСУ зможуть витіснити загарбників з більшої частини окупованих територій вже у першій половині наступного року. Таку думку в інтерв’ю Sky News висловив колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк.

На думку експерта, застаріла зброя (якої до того ж недостатньо), непідготовлені солдати та низький моральний дух підрозділів, котрі воюють в Україні, стануть причиною поразки росіян.

«Були повідомлення про те, що Росії доводиться вербувати людей із в’язниць і бідних районів, де вони заманюють потенційних новобранців обіцянками грошей. У поєднанні із застарілою зброєю та низьким моральним духом на лінії фронту виникає питання про те, наскільки стійким є вторгнення», – сказав Кларк.

Він наголосив, що поки Путін називає війну проти України «спеціальною військовою операцією», він не може оголосити загальну мобілізацію. Відтак, суттєвого підсилення російської армії очікувати не варто.

На думку Кларка, ЗСУ зможуть витіснити росіян з окупованих територій України вже у першій половині 2023 року. «Я вважаю, що Росію почнуть виштовхувати з окупованих земель протягом першої половини наступного року через брак усіх ключових речей, які їй потрібні, якщо вона не мобілізується якимось значним чином», – сказав професор.

Тим не менш, Кларк підкреслив, що Путін настільки відданий цій війні, що, ймовірно, знайде спосіб оголосити мобілізацію. «Російська армія мирного часу налічує 280 тис. осіб, вона дуже погано організована та глибоко корумпована. Тож Путіну доведеться готувати країну до повної «війни». Це божевілля, але я думаю, він чинитиме саме так – одне божевільне рішення за іншим. Бо саме так діють диктатори під час тривалого падіння», – підсумував експерт.

Нагадаємо, Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ.