Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
Путін шукатиме спосіб оголосити мобілізацію
фото з відкритих джерел

Експерт назвав фактори, що стануть причиною поразки РФ у війні проти України

Російська армія потребує термінового поповнення і саме тому хазяїн Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення її чисельності. Але це навряд чи врятує окупантів від ганебної поразки в Україні, оскільки підготовка нових призовників є вкрай низькою, а втрати на полі бою надто великими. ЗСУ зможуть витіснити загарбників з більшої частини окупованих територій вже у першій половині наступного року. Таку думку в інтерв’ю Sky News висловив колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк.

На думку експерта, застаріла зброя (якої до того ж недостатньо), непідготовлені солдати та низький моральний дух підрозділів, котрі воюють в Україні, стануть причиною поразки росіян. 

«Були повідомлення про те, що Росії доводиться вербувати людей із в’язниць і бідних районів, де вони заманюють потенційних новобранців обіцянками грошей. У поєднанні із застарілою зброєю та низьким моральним духом на лінії фронту виникає питання про те, наскільки стійким є вторгнення», – сказав Кларк.

Він наголосив, що поки Путін називає війну проти України «спеціальною військовою операцією», він не може оголосити загальну мобілізацію. Відтак, суттєвого підсилення російської армії очікувати не варто.

На думку Кларка, ЗСУ зможуть витіснити росіян з окупованих територій України вже у першій половині 2023 року. «Я вважаю, що Росію почнуть виштовхувати з окупованих земель протягом першої половини наступного року через брак усіх ключових речей, які їй потрібні, якщо вона не мобілізується якимось значним чином», – сказав професор.

Тим не менш, Кларк підкреслив, що Путін настільки відданий цій війні, що, ймовірно, знайде спосіб оголосити мобілізацію. «Російська армія мирного часу налічує 280 тис. осіб, вона дуже погано організована та глибоко корумпована. Тож Путіну доведеться готувати країну до повної «війни». Це божевілля, але я думаю, він чинитиме саме так – одне божевільне рішення за іншим. Бо саме так діють диктатори під час тривалого падіння», – підсумував експерт.

Нагадаємо, Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ

Читайте також: Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
Теги: війна росія Україна путін окупанти Велика Британія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ на 137 тис. осіб
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
Сьогодні, 06:22
Відповідно до указу Путіна, чисельність армії РФ збільшиться на 137 тис. військових
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини
Вчора, 16:43
Російська армія планує збільшити число солдатів
Плюс 137 тисяч: навіщо Путін збільшує армію?
Вчора, 15:54

Політика

Терористичний візовий бан для росіян. Країни ЄС розглянуть компромісне рішення
Терористичний візовий бан для росіян. Країни ЄС розглянуть компромісне рішення
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
Пентагон присвоїть кодову назву «операції» в Україні: що це означає, які наслідки
Пентагон присвоїть кодову назву «операції» в Україні: що це означає, які наслідки
Росія передає Азербайджану контроль над Лачинським коридором
Росія передає Азербайджану контроль над Лачинським коридором
Держдеп допускає відновлення відносин із Росією у питаннях ядерного озброєння
Держдеп допускає відновлення відносин із Росією у питаннях ядерного озброєння

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
93K
Шуфрич повернувся в Україну 
53K
На Київщині прогриміли вибухи
51K
Ситуація на Запорізькій АЕС: ООН зробила заяву стосовно місії МАГАТЕ
35K
Удар по вокзалу в Чаплиному розцінюється як звірство – Блінкен
27K
Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо

Новини

Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
24 серпня, 20:58

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту