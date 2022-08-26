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Окупанти з «Ураганів» обстріляли громаду на Дніпропетровщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти з «Ураганів» обстріляли громаду на Дніпропетровщині
Окупанти з «Ураганів» обстріляли громаду на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Було зруйновано склади, в яких зберігалося майже 300 тонн пшениці

Загарбники вдарили з «Ураганів» по Великій Костромці, що на Дніпропетровщині. Про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Зачепило житловий будинок і господарчі споруди. Люди не постраждали, втім поранення дістала корова. Мешканці села звідти не виїжджають, тримають господарство навіть в умовах регулярних атак», – написав він.

Окрім цього ворог вдарив по прикордонним територіям Зеленодольська. Ніхто не постраждав.

Обстріляли війська РФ й Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі.

Лукашук додав, що рятувальники завершили обстеження територій Великомихайлівської громади в Синельниківському районі, по якій цієї ночі окупанти вдарили ракетами.

Було зруйновано склади, в яких зберігалося майже 300 тонн пшениці. Пошкоджено будівлі агропідприємства, житлові будинки, п‘ять одиниць сільськогосподарської техніки.

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Теги: Дніпропетровщина вибух війна

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