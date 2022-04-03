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    Окупанти в паніці тікають з України, покинувши зброю та награбоване (відео)

    Рашисти залишили українським бійцям чимало зброї та амуніції - Окупанти в паніці тікають з України, покинувши зброю та награбоване (відео)
    Рашисти залишили українським бійцям чимало зброї та амуніції

    Росіяни так швидко тікали, що вирішили не брати з собою навіть пляшки з алкоголем

    Українські військові опублікували відео, на якому зображено, що російські окупанти покидали зброю, амуніцію, награбовані в мирного населення речі (навіть алкогольні напої) і, перевдягнувшись у цивільний одяг, втекли.

    До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото зі звільненої від російських окупантів території Харківщини.

    На знімках видно, що у деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти в паніці тікають з України, покинувши зброю та награбоване (відео)