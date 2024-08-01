Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч

«Динамо» вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині. «Динамо» обіграло «Партизан» у Лізі чемпіонів. Українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 серпня, щоб ви були в курсі подій.

«Динамо» вдруге обіграло «Партизан» у Лізі чемпіонів

«Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

Кияни відкрили рахунок у матчі на 16-й хвилині. У середині другого тайму «Динамо» відзначилося вдруге: пенальті на собі заробив форвард Владислав Ванат. Сам же нападник його і реалізував – 2:0.

Наприкінці матчу «Динамо» могло забивати втретє, але арбітри скасували гол Дениса Попова через офсайд. Проте третій гол «Динамо» все ж стався – Олександр Караваєв встановив остаточний рахунок матчу.

Загальний рахунок двох матчів – 9:2 на користь «Динамо». Наступними суперниками динамівців буде «Глазго Рейнджерс». Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.

Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Росіяни окупували Тимофіївку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку», – йдеться в повідомленні.

Сестри Кіченок вийшли до 1/4 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2024

Українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024, обігравши американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик.

Сестри невдало розпочали перший сет, програвши перший гейм та поступилися з рахунком 3:6. У наступній партії Надія та Людмила взяли реванш в американок та вирвали перемогу – 6:4. Вирішальний сет визначив переможниць матчу. Партія завершилася рахунком 10:7 на користь українок.

Наступними суперницями Людмили та Надії стане тандем Крістіни Букси та Сарри Соррібес Тормо, двох іспанок з топ-30 парного світового рейтингу.

Банкова прокоментувала інформацію про перші F-16 в Україні

Україна не буде коментувати інформацію про прибуття винищувачів F-16, про що раніше писало видання Bloomberg. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Я бачу що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки треба звертати увагу на офіційні коментарі», – прокоментував Подоляк інформацію, що з'явилася у ЗМІ.

Він заявив, що Україна не буде коментувати наявність F-16, адже наразі для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання.

«Ми не будемо це коментувати. Ні «так», ні «ні». Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонента. У наш час точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, – не потрібно. Але у них навіть немає посилань на джерела на Заході», – сказав радник керівника Офісу президента.

Костюк програла тригодинний матч у чвертьфіналі тенісного турніру Олімпіади

Українка Марта Костюк поступилася хорватці Донні Векич у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Поєдинок тривав 2 години 58 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 7:6(8). Українка чотири рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала шість з 17 брейк-пойнтів.

Марта Костюк була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдону Барборі Крейчиковій.