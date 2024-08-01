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Костюк програла тригодинний матч у чвертьфіналі тенісного турніру Олімпіади

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Костюк програла тригодинний матч у чвертьфіналі тенісного турніру Олімпіади
Поєдинок тривав 2 години 58 хвилин
фото: Reuters

Марта Костюк була єдиною представницею України в одиночному розряді у чвертьфіналі

Українка Марта Костюк поступилася хорватці Донні Векич у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Поєдинок тривав 2 години 58 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 7:6(8). Українка чотири рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала шість з 17 брейк-пойнтів.

Перший сет Костюк розпочала, програючи Векич з рахунком 0:4. Першу партію виграла саме хорватська тенісистка. На своїй подачі Векич закрила партію з рахунком 6:4.

З програного гейму на власній подачі розпочала Костюк і другий сет. Однак у наступних двох відігралася, у підсумку вигравши другу партію з рахунком 6:2. Та вдруге поспіль на турнірі перевела гру у третій сет.

Третя партія розпочалася з виграного гейму Мартою, проте Векич одразу зрівняла. У напруженій боротьбі рахунок перейшов до 3:3, після чого тенісистки обмінялися 2 виграними геймами. Матч перейшов у тай-брейк, де перемогу вирвала Векич.

Марта Костюк була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдону Барборі Крейчиковій.

Нагадаємо, українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024, обігравши американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик.

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Теги: Олімпіада теніс олімпійські ігри Марта Костюк

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