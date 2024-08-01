DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Ворог просунувся біля шести населених пунктів Донеччини

Росіяни окупували Тимофіївку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку», – йдеться в повідомленні.

мапа: deepstate

Нагадаємо, російська армія просунулася у Красногорівці та біля Урожайного, що на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували село Вовче на Донеччині і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва.