DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
Ворог просунувся біля шести населених пунктів Донеччини
Росіяни окупували Тимофіївку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.
«Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російська армія просунулася у Красногорівці та біля Урожайного, що на Донеччині.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували село Вовче на Донеччині і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва.
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