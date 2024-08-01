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DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
Росіяни окупували село в Покровському районі
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся біля шести населених пунктів Донеччини

Росіяни окупували Тимофіївку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку», – йдеться в повідомленні.

DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині фото 1
мапа: deepstate

Нагадаємо, російська армія просунулася у Красногорівці та біля Урожайного, що на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували село Вовче на Донеччині і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва.

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Теги: Донеччина росіяни ворог

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