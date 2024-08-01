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Олімпіада-2024: сестри Кіченок вийшли до 1/4 фіналу тенісного турніру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Олімпіада-2024: сестри Кіченок вийшли до 1/4 фіналу тенісного турніру
Людмила та Надія Кіченок втретє у кар'єрі грають на Олімпіаді
фото: Reuters

Сестри Кіченок – останні українські тенісистки в парі Олімпіади-2024

Українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024, обігравши американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик.

Сестри невдало розпочали перший сет, програвши перший гейм та поступилися з рахунком 3:6. У наступній партії Надія та Людмила взяли реванш в американок та вирвали перемогу – 6:4.

Вирішальний сет визначив переможниць матчу. Партія завершилася рахунком 10:7 на користь українок. 

Сестри Кіченок втретє у кар'єрі грають на Олімпіаді. У Ріо 2016 дівчата програли вже в першому раунді, а в Токіо 2020 дісталися до чвертьфіналу.

Наступними суперницями Людмили та Надії стане тандем Крістіни Букси та Сарри Соррібес Тормо, двох іспанок з топ-30 парного світового рейтингу.

Кіченок – останні українські тенісистки в парі Олімпіади-2024. Перед матчем другого раунду зі змагань знялися Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу у третьому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024 з тенісу. У трьох сетах українка обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі.

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Теги: олімпійські ігри Олімпіада теніс Людмила Кіченок Даніель Коллінз Надія Кіченок

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