Стали відомі нові деталі масованої атаки РФ на Київ (фото)

У Київській області вночі після падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок

Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна на Київщині

У ніч проти 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками. Тривога тривала понад сім годин. Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у повідомленні.

Кравченко повідомив, що станом на 9:30 є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Нагадаємо, уранці 31 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Станом на 7:52 у столиці та низці областей оголошено відбій.

Зокрема, уночі тривога тривала понад сім годин. Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

До слова, у ніч на 31 липня на Київ було здійснено наймасованішу атаку за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Як повідомлялося, під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів.

Загалом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

Також у Київській області вночі після падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.