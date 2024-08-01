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Банкова прокоментувала інформацію про перші F-16 в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Банкова прокоментувала інформацію про перші F-16 в Україні
Михайло Подоляк закликав чекати на офіційні підтвердження наявності F-16
фото: Depositphotos

Авіаційна компонента наразі – це фактор суттєвого виживання, тому Україна не буде коментувати наявність F-16

Україна не буде коментувати інформацію про прибуття винищувачів F-16, про що раніше писало видання Bloomberg. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. 

«Я бачу що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки треба звертати увагу на офіційні коментарі», – прокоментував Подоляк інформацію, що з'явилася у ЗМІ.

Він заявив, що Україна не буде коментувати наявність F-16, адже наразі для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання.

«Ми не будемо це коментувати. Ні «так», ні «ні». Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонента. У наш час точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, – не потрібно. Але у них навіть немає посилань на джерела на Заході», – сказав радник керівника Офісу президента. 

Подоляк зазначив, що іноземна преса не посилається на якесь офіційне джерело. За його словами, це спотворює інформаційний простір, реальні очікування та уявлення про труднощі, з якими стикається держава під час забезпечення зброєю цього етапу війни.

«Тому я просто раджу чекати на офіційні підтвердження з одного боку чи з іншого», – сказав представник Офісу президента.

Подоляк додав, що довгий час партнери України постійно говорили, що вони «нам щось передають».

«Сьогодні таких заяв не роблять, тому що розуміють, що це трошки дивнувато буде. Так само Україна не робить сьогодні офіційних заяв, якщо будемо отримувати ті чи інші види зброї. Або президент, або головнокомандувач буде це коментувати», – сказав він.

Нагадаємо, як повідомило агенство Bloomberg, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. 

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16.

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Теги: F-16 Михайло Подоляк Україна

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