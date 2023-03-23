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Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям

glavcom.ua
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року
Фото з відкритих джерел

Кожна відпустка може тривати не більше 10 днів

Під час дії воєнного стану військові мають право брати частину щорічної основної відпустки, за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Про це нагадує омбудсмен Дмитро Лубінець. 

Як військовослужбовець може отримати відпустку:

  • військовий повинен подати рапорт безпосередньо командиру;
  • рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;
  • командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

За рекомендацією омбудсмена, слід подавати рапорт у двох примірниках. 

На одному з примірників повинні бути зазначені дані, які підтвердять факт звернення з рапортом: вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт. 

«Це загальні унормовані правила для всіх військовослужбовців. Як таких підводних каменів немає», – пояснює адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак. 

Однак, бувають і випадки, коли командування може просто відмовити в наданні відпустки, і «нічого з цим не зробиш». 

Надання відпустки військовим регулює Закон України «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану».

Раніше повідомлялося, що лише раз в рік військовослужбовцю дозволяється брати відпустку без збереження заробітної плати. 

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Теги: адвокат демобілізація військові закон воєнний стан відпустка

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