Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року

Кожна відпустка може тривати не більше 10 днів

Під час дії воєнного стану військові мають право брати частину щорічної основної відпустки, за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Про це нагадує омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Як військовослужбовець може отримати відпустку:

військовий повинен подати рапорт безпосередньо командиру;

рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;

командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

За рекомендацією омбудсмена, слід подавати рапорт у двох примірниках.

На одному з примірників повинні бути зазначені дані, які підтвердять факт звернення з рапортом: вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт.

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«Це загальні унормовані правила для всіх військовослужбовців. Як таких підводних каменів немає», – пояснює адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак.

Однак, бувають і випадки, коли командування може просто відмовити в наданні відпустки, і «нічого з цим не зробиш».

Надання відпустки військовим регулює Закон України «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану».

Раніше повідомлялося, що лише раз в рік військовослужбовцю дозволяється брати відпустку без збереження заробітної плати.