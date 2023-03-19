Загинуло чотири військовослужбовці у навчальному центрі на Чернігівщині

У 169-му навчальному центрі «Десна», названого на честь князя Ярослава Мудрого, сталася надзвичайна подія

18 березня, у суботу, у навчальному центрі на Чернігівщині загинуло чотири військовослужбовці. Про це повідомляють у фейсбуці центру імені Ярослава Мудрого.

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«За цим фактом проводиться службове розслідування, щоб встановити причини та обставини загибелі наших військовослужбовців», – йдеться у заяві.

У повідомленні також висловили співчуття родичам та близьким загиблих військових від імені командування та особового складу.

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Наразі обставини трагедії невідомі.

169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого — військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташований в смт Десна Чернігівської області.

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