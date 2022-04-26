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    Омбудсмен розповіла, де рашисти тримають українських полонених бійців

    У Росії облаштовують табори й катівні для українських полонених військових&nbsp; - Омбудсмен розповіла, де рашисти тримають українських полонених бійців
    У Росії облаштовують табори й катівні для українських полонених військових 
    фото з відкритих джерел

    Наглядати за українськими полоненими до облаштованих таборів приїхали співробітники ФСБ

    Українських військовополонених рашисти утримують у катівнях під наглядом співробітників ФСБ.Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    За словами українського омбудсмена, інформацію про полонених українців вона отримала партнерських правозахисних організацій.

    Наразі відомо, що приміщення слідчого ізолятора при ФКУ-ВК 1 УФСВП по Тульскій області (селище Комсомольське) звільнили для 100 українських військовополонених. З адміністрацією провели ретельний інструктаж. Крім того, співробітники ФСБ також розмістилися в установі для «роботи» з полоненими.

    Військовополонених ЗСУ утримують також у колоніях ГУФСВП Росії у Ростовській області. Для цього розселили відразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії. Зараз це фактично концтабори для військовополонених. Туди звозять полонених на полі бою українських солдатів.

    Контролюють українських полонених співробітники ФСВП, ФСБ, Росгвардії та секретні агенти з-поміж засуджених-активістів.

    Правозахисники також повідомили про розміщення українців в СІЗО-2 УФСВП по Брянській області (Новозибків), СІЗО-2 Таганрога та СІЗО Москви.

    Денісова наголосила на тому, що офіційного перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених, як цього вимагає міжнародне гуманітарне право, не було.

    Нагадаємо, в окупованій Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції.

    Мирних мешканців, які потрапляють до катівні, б'ють та катують електричним струмом.

    Теги: росія окупанти правозахисники ЗСУ ФСБ війна СІЗО обмін полоненими Людмила Денісова
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    Омбудсмен розповіла, де рашисти тримають українських полонених бійців