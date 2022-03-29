Онучка експрем’єра Фокіна показала дідуся в підвалі та наслідки удару по будинку

Вітольд Фокін, який не бачив російські війська на Донбасі і виправдовував окупацію Криму, змушений був ховатися від російських обстрілів у підвалі. А окупантська ракета знищила його підвал і убила собаку

Колишній голова українського уряду Вітольд Фокін, який два роки тому виправдовував окупацію Криму Росією і не бачив російські війська на Донбасі, внаслідок рашистського обстрілу втратив підвал біля власного будинку, де з початку війни переховувався під час повітряних тривог

Онучка експрем’єра, співачка Маша Фокіна, розповіла деталі обстрілу, внаслідок якого постраждав будинок її дідуся. Про це Фокіна написала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Згідно із повідомленням від бабусі, опублікованим співачкою, ракета потрапила у підвал і повністю його знищила. Крім того, загинув собака, який жив у Фокіних.

Сам будинок залишився цілий, на першому поверсі внаслідок удару вилетіли двері та вікна, другий поверх будинку вцілів.

Також Маша Фокіна показала фото підвалу, знищеного російським обстрілом. На фото можна побачити батьків співачки, а також її відомого дідуся, першого прем’єр-міністра незалежної України, екс-заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.

Нагадаємо, що сам Фокін не постраждав, оскільки в момент обстрілу перебував не удома, а у друга на території Молдови.

Додамо, що 2020 року Вітольд Фокін, будучи учасником Тристоронньої контактної групи, зробив кілька скандальних заяв. Зокрема, він виправдовував російську окупацію Криму, заявив, що якби Росія не захопила в той час півострів, то, цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо «прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот».

Крім того, на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва у вересні 2020-го Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.