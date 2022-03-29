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    Збитою над Києвом ракетою пошкодило будинок експрем’єра Фокіна

    Будинок у Києві, куди влучила збита ракета, належить колишньому прем&rsquo;єру Фокіну - Збитою над Києвом ракетою пошкодило будинок експрем’єра Фокіна
    Будинок у Києві, куди влучила збита ракета, належить колишньому прем’єру Фокіну
    фото: Радіо Свобода

    Від уламків ракети постраждало ще кілька будинків – там повибивало шибки, посікло фасади

    Один з приватних будинків у Дарницькому районі Києва, в який в ніч на 28 березня потрапили уламки російської ракети, збитої силами української ППО, належить колишньому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну. Цю інформацію сам Фокін підтвердив в коментарі Радіо Свобода.

    «Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу», – додав Фокін.

    «Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо», – зазначив колишній прем’єр.

    Як стало відомо, від уламків ракети постраждало ще кілька будинків – там повибивало шибки, посікло фасади. Також постраждали автомобілі й домашні тварини. Обійшлося без людських жертв.

    Раніше Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що у Дарницькому районі Києва уламки ракети спричинили пожежу у приватному будинку.

    Нагадаємо, будинок відомого українського музиканта, лідера гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина зруйнували військові РФ. Будівля спалахнула внаслідок обстрілів росіян.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Збитою над Києвом ракетою пошкодило будинок експрем’єра Фокіна