Україна припиняє дію низки ядерних угод з РФ

Керівник Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що наразі нема потреби візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Припиняється дія угоди Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки

У зв’язку з вторгненням Росії в Україну, Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію низки міжнародних договорів з РФ щодо сфери ядерної безпеки через повномасштабне вторгнення. Відповідний наказ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно із наказом, припиняється дія:

Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою, підписаної у Відні 19 вересня 1996 року;

Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво у сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях. Документ підписаний у Москві 14 серпня 2002 року.

Керівник Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що наразі нема потреби візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) вирішила повністю припинити співпрацю з Росією та Білоруссю після закінчення терміну контракту у 2024 році