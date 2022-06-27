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    Економіка

    Україна припиняє дію низки ядерних угод з РФ

    Керівник Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що наразі нема потреби візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - Україна припиняє дію низки ядерних угод з РФ
    Керівник Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що наразі нема потреби візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
    фото: Depositphotos

    Припиняється дія угоди Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки

    У зв’язку з вторгненням Росії в Україну, Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію низки міжнародних договорів з РФ щодо сфери ядерної безпеки через повномасштабне вторгнення. Відповідний наказ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, повідомляє пресслужба відомства.

    Згідно із наказом, припиняється дія:

    • Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою, підписаної у Відні 19 вересня 1996 року;
    • Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво у сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях. Документ підписаний у Москві 14 серпня 2002 року.

    Керівник Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що наразі нема потреби візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

    Нагадаємо, Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) вирішила повністю припинити співпрацю з Росією та Білоруссю після закінчення терміну контракту у 2024 році

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    Теги: росія окупанти війна наказ АЕС Україна інспекція окупація #stoprussia
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    Україна припиняє дію низки ядерних угод з РФ