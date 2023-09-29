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Орбан назвав події в України «слов'янською братньою війною»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Орбан назвав події в України «слов'янською братньою війною»
фото з відкритих джерел

Влітку цього року кримчани неодноразово вимагали від окупаційної влади посилити контроль за місцевими ринками

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною». Про це він сказав в ефірі Kossuth radionak.

Орбан зазначив, що Угорщина від початку дивилася на цю війну інакше, ніж решта західного світу: «Ми сказали, що це не наша війна. Це слов'янська братня війна». За його словами, мета Угорщини полягає в тому, щоб локалізувати конфлікт, тоді як західний світ намагається його глобалізувати.

Прем'єр Угорщини також додав, що у нього зараз «найгірші почуття» щодо війни: «Фронт не рухається. Тим часом зростає ризик того, що вони використовуватимуть все більше і більше сучасної зброї».

Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини поклав відповідальність за високу інфляцію в країні на Україну, яка вп'ятеро збільшила плату за транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». 

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Також Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

А нещодавно Орбан заявив, що вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. 

До слова, Орбан вважає, що для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Україна війна росія

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