Пожежа у Підмосков'ї, Трампа визнано винним у шахрайстві: головне за ніч

Суд у Нью-Йорку визнав, що колишній глава Сполучених Штатів, Дональд Трамп, може бути причетним до шахрайства

У ніч проти 27 вересня масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області. Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Європейський Союз повинен почати офіційні переговори щодо можливості вступу України до ЄС ще до цьогорічного Різдва. Суд у Нью-Йорку визнав, що колишній глава Сполучених Штатів, Дональд Трамп, може бути причетним до шахрайства, пов'язаного з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 вересня, щоб ви були в курсі подій.

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Зеленський знайшов посаду для Андрія Шевченка

Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста та тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

«Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником Президента України (поза штатом)», – йдеться у документі.

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Глава міноборони Нідерландів назвала терміни постачання F-16 Україні

Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року, а поки Нідерланди навчають пілотів ЗСУ. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в етері MSNBC.



«Я не знаю, скільки часу займе це навчання, тому ми оцінюємо від шести до восьми місяців, що дійсно дуже швидко порівняно з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами», – йдеться у заяві.

Вона також зазначила, що це залежить від безлічі факторів. Нідерланди працюють над навчальним центром у Румунії, який планується запустити якомога швидше.

Суд визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві

Суд у Нью-Йорку визнав, що колишній глава Сполучених Штатів, Дональд Трамп, може бути причетним до шахрайства, пов'язаного з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів. Про це інформує Bloomberg.

Суддя суду округу Мангеттен Артур Енгорн ухвалив рішення у справі, порушеній генеральною прокуроркою штату Нью-Йорк Летицією Джеймс проти самого Трампа, його дітей – Дональда Трампа-молодшого, Іванки й Еріка Трампів, а також керівництва бізнес-імперії Трампа Trump Organization.

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Рішення судді, яке у правовій системі США відоме як summary judgement, відповідає на попереднє клопотання генпрокурорки штату Нью-Йорк і відкриває можливість притягнення Трампа до відповідальності в наступних етапах судового процесу, що розпочнеться 2 жовтня.

Водночас Трамп стверджує, що позов генпрокурора Нью-Йорка демократа Летіші Джеймс політично мотивований, й планує оскаржити рішення судді.

Росія хоче знову приєднатися до Ради ООН з прав людини

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України. Про це повідомляє BBC.

Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін.

Засоби масової інформації отримали копію документа, в якому висловлено позицію Росії та її прохання про підтримку серед членів ООН. Голосування планується на наступний місяць.

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Видання отримало копію документа з викладом позиції, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. Голосування відбудеться наступного місяця.

У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа

У ніч проти 27 вересня масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області.



За даними росЗМІ, пожежа почалась у підмосковному місті Щолково. Там знаходиться військовий аеродром «Чкаловський», де нещодавно невідомі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

Пожежа спалахнула в промзоні на заході міста. Наразі, пишуть місцеві жителі, вогонь майже загашений.

Глава Європарламенту назвала терміни для переговорів з Україною щодо вступу в ЄС

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Європейський Союз повинен почати офіційні переговори щодо можливості вступу України до ЄС ще до цьогорічного Різдва. Про це вона заявила в інтерв'ю The Guardian.

На її думку, Європейський Союз повинен розпочати масштабну хвилю змін, щоб підготуватися до появи України як країни-члена. Вона висловила сподівання, що країни-члени розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні.