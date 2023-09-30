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«Ангели» провели спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Ангели» провели спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео)
Спецоперація зі звільнення військових відбулася вночі
фото: скріншот із відео

Два українських десантники більш як півтора року перебували на окупованій території

Військово-Морські сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України. Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовця десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

Було прийнято рішення провести спеціальну операцію з порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС «Ангели». У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію.

До слова, в одному з окупованих сіл на Херсонщині пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів. Вона переховувала їх від окупантів у підвалі свого будинку місяць і три тижні

Теги: окупація ЗСУ полон війна

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