«Ангели» провели спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео)

Два українських десантники більш як півтора року перебували на окупованій території

Військово-Морські сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України. Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовця десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

Було прийнято рішення провести спеціальну операцію з порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС «Ангели». У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

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Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію.

До слова, в одному з окупованих сіл на Херсонщині пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів. Вона переховувала їх від окупантів у підвалі свого будинку місяць і три тижні