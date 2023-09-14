Польський Сенат створив комісію для розслідування впливу РФ на рішення влади

Спікер Сенату підкреслив, що в країні упродовж багатьох років спостерігається активність агентів РФ

Польський Сенат створив Надзвичайну комісію для розслідування впливу РФ на рішення органів державної влади в Польщі, повідомляє tvn24.

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Створення комісії підтримали 49 сенаторів, один утримався. У голосуванні не брали участі 46 сенаторів від парламентської партії PiS, які були присутні в залі.

Головою комісії став сенатор Славомір Рибіцький. Вона не матиме слідчих повноважень і діятиме лише до кінця нинішнього терміну повноважень Сенату.

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У проєкті резолюції щодо створення комісії Сенату зазначено, що її завдання полягають у «вивченні російського впливу на процес створення та застосування законів у Польщі з 2005 року та виявленням можливих загроз з боку російських спецслужб і зазначенням шляхів протидії цим загрозам, у тому числі шляхом запровадження відповідних правових рішень».

Спікер Сенату Томаш Ґродзький заявив: «Комісія має на меті, як і в назві, і в обґрунтуванні, розслідування російського впливу. Я не думаю, що мені потрібно згадувати питання про продаж Lotos і MOL за безцінь Саудівській Аравії, де російський вплив надто помітний. Ми можемо говорити про питання імпорту російського вугілля та багато інших питань, які протягом багатьох років показали, що в Польщі спостерігається активність російських агентів в різних формах - звичайних шпигунів, корисних ідіотів, підкуплених впливових людей».

Нагадаємо, польські санкції заблокували лише частину найбільших російських підприємств. Тим часом на 40% збільшилася кількість російських підприємців у країні. За даними видання Rzeczpospolita, лише троє російських олігархів покинули Польщу після введення санкцій, проте переважна більшість суб’єктів, які потрапили під них, продовжують вести бізнес у країні. За рік з'явилося понад 400 нових російських компаній.