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Польський Сенат створив комісію для розслідування впливу РФ на рішення влади

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польський Сенат створив комісію для розслідування впливу РФ на рішення влади
Комісія діятиме лише до кінця нинішнього терміну повноважень Сенату
фото: dw

Спікер Сенату підкреслив, що в країні упродовж багатьох років спостерігається активність агентів РФ

Польський Сенат створив Надзвичайну комісію для розслідування впливу РФ на рішення органів державної влади в Польщі, повідомляє tvn24.

Створення комісії підтримали 49 сенаторів, один утримався. У голосуванні не брали участі 46 сенаторів від парламентської партії PiS, які були присутні в залі.

Головою комісії став сенатор Славомір Рибіцький. Вона не матиме слідчих повноважень і діятиме лише до кінця нинішнього терміну повноважень Сенату.

У проєкті резолюції щодо створення комісії Сенату зазначено, що її завдання полягають у «вивченні російського впливу на процес створення та застосування законів у Польщі з 2005 року та виявленням можливих загроз з боку російських спецслужб і зазначенням шляхів протидії цим загрозам, у тому числі шляхом запровадження відповідних правових рішень».

Спікер Сенату Томаш Ґродзький заявив: «Комісія має на меті, як і в назві, і в обґрунтуванні, розслідування російського впливу. Я не думаю, що мені потрібно згадувати питання про продаж Lotos і MOL за безцінь Саудівській Аравії, де російський вплив надто помітний. Ми можемо говорити про питання імпорту російського вугілля та багато інших питань, які протягом багатьох років показали, що в Польщі спостерігається активність російських агентів в різних формах - звичайних шпигунів, корисних ідіотів, підкуплених впливових людей».

Нагадаємо, польські санкції заблокували лише частину найбільших російських підприємств. Тим часом на 40% збільшилася кількість російських підприємців у країні. За даними видання Rzeczpospolita, лише троє російських олігархів покинули Польщу після введення санкцій, проте переважна більшість суб’єктів, які потрапили під них, продовжують вести бізнес у країні. За рік з'явилося понад 400 нових російських компаній.

Теги: росія Польща розслідування

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