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Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка
У вересні Міністерство оборони розширило список хвороб, з якими військовозобов'язаних можуть мобілізувати
фото з відкритих джерел

В Україні мають намір скасувати відстрочку для деяких студентів, а також запровадити електронний військовий квиток та єдиний реєстр військовозобов'язаних

Президент Володимир Зеленський наприкінці серпня згадав про посилення мобілізації – за його словами, із таким проханням звернулися військові. Однак поки що радикальних змін не планується: тоді ж глава держави заявив, що спочатку потрібно навести лад з військкоматами та військово-лікарськими комісіями. Але секретар РНБО Олексій Данілов у майбутньому не відкинув додаткового призову. «Слово і діло» підготували інфографіку про те, які нововведення, пов'язані з мобілізацією, вже запровадила або лише анонсувала влада.

Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка фото 1

Минулого тижня Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій із встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби за час повномасштабної війни. Завдання має бути виконане за три місяці.

«Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці», – зазначив президент. Міністерство охорони здоров'я та правоохоронці вже розробляють механізм перевірок.

У Верховній Раді навіть говорили про можливість екстрадувати в Україну чоловіків, які виїхали за кордон з підробленими довідками про непридатність до військової служби. Але цю ідею важко реалізувати, крім того, деякі країни вже почали заявляти, що не видаватимуть ухилянтів.

Одним із кроків для боротьби з корупцією у ВЛК є їхня цифровізація: новий міністр оборони Рустем Умєров уже заявив, що планує цифровізувати всі процеси.

Крім того, очільник оборонного відомства анонсував запровадження електронного військового квитка та запуск єдиного реєстру військовозобов'язаних. Останнє нововведення готують вже досить давно, і воно не означає, що повістки вручатимуть онлайн.

У вересні Міністерство оборони розширило список хвороб, з якими військовозобов'язаних можуть мобілізувати:

  • 2-В – клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-В – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-В – безсимптомний ВІЛ;
  • 12-В – порушення згортання крові, пурпуру, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму, що повільно прогресують або зовсім не прогресують;
  • 13-В – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • 14-В – легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;
  • 17-В – невротичні хвороби, пов'язані зі стресом, а також помірно виражені соматоморфні розлади з короткочасними проявами чи астенічним станом;
  • 21-В – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
  • 22-В – епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Тепер ВЛК надаватиме військовозобов'язаним статус залежно від стану його здоров'я, можуть визнати:

  • придатним до військової служби;
  • тимчасово непридатним до військової служби, які потребують лікування чи спостереженні на певний період;
  • обмежено придатним для служби у воєнний час, але не придатним для служби у мирний час;
  • непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку.

Як пояснили у Медичних силах ЗСУ та Міноборони, на службу призивають людей із хронічними хворобами, але здебільшого до навчальних центрів та підрозділів забезпечення. У разі, якщо у військового захворювання у тривалій ремісії (3-5 років) і це підтверджено лабораторними дослідженнями, то прийматимуться індивідуальні рішення щодо придатності чи непридатності.

Крім того, з певними захворюваннями не служитимуть десантно-штурмових військах, морській піхоті та ССО.

Також в Україні мають намір скасувати відстрочку для деяких студентів – законопроєкт зареєстрований у Верховній раді та його підтримало Міністерство освіти. Депутати пропонують, щоб відстрочка не поширювалася на чоловіків віком від 30 років, які вступають до навчального закладу та здобувають непослідовну вищу освіту.

«Прагнемо, щоб студенти вступали до ЗНО за власним бажанням, а не за вимушеними обставинами. На жаль, цифри зазначають, що такі ризики є. У 2022 році категорія студентів-чоловіків віком від 25 років збільшилася на 55 тис. порівняно з даними за 2021 рік, у тому числі на 33 тис. на магістерському рівні. Бачимо, деякі люди використовують вищу освіту, щоби обійти мобілізацію», – заявили в МОН.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, покликаний боротися зі «схемою» ухилення шляхом вступу до вишів. Відповідну заяву зробив народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону і додав, що йдеться про близько 60 тис. українців.

До слова, Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Зауважимо, Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників.

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Теги: мобілізація Міноборони студенти військові влада Олексій Данілов Рустем Умєров Володимир Зеленський призов до армії

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