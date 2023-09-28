Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян

Рудик проаналізував закупівлі, здійснені державною установою «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що на Львівщині

Російських військовополонених в Україні годують салом, цукерками, сирами, ковбасами та іншими смаколиками. До того ж закуповують харчі за державні кошти та за завищеними цінами. Про це, посилаючись на дані держзакупівель, у Facebook написав народний депутат Сергій Рудик.

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Рудик проаналізував закупівлі, здійснені державною установою «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що на Львівщині.

Рудик проаналізував закупівлі, здійснені державною установою «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що на Львівщині фото: Сергій Рудик

За даними нардепа, адміністрація табору «накупила для рашистських полонених всього «необхідного» ‒ від ексклюзивного сала до цукерок». Так, за сало з держбюджету платили по 270 грн за кг, тоді як навіть у дорогих супермаркетах воно коштує по 189 ‒ 229 грн.

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«Одних цукерок ‒ шоколаду закупили на понад 100 тис. грн. І це я перегорнув лише перші кілька сторінок держзакупівель за вересень. Від «Пташиного молока» до «Снікерсів». Десятки видів недешевих ковбас, сири, кава-капучіно, вафлі-крекери. Люди, ви що здуріли. Це ви так російських полонених відгодовуєте, чи просто тупо і цинічно крадете?» ‒ пише Рудик.

Нардеп обурився закупівлею харчів для російських полонених за державні кошти та за завищеними цінами фото: скріншот

Нардеп закликав міністра юстиції Дениса Малюськи звернути увагу та розібратися у закупівлях.

«Це ваша парафія. Тут, як у «Нескафе», які вони понакуповували: «три в одному» ‒ і перевірки, і звільнення і кримінал. І, заодно, подивіться чи там вони послуги масажиста не включили «для плєнних», ‒ додав Рудик.

Нагадаємо, у таборі для військовополонених, який розташований на заході України утримують російських загарбників, а також жителів тимчасово окупованих територій України, які воювали на боці окупантів. Зокрема, у таборі є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

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До слова, вперше від початку повномасштабного вторгнення до України з Росії приїхала дружина військовополоненого росіянина.