Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
фото: Гордон

Рудик проаналізував закупівлі, здійснені державною установою «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що на Львівщині

Російських військовополонених в Україні годують салом, цукерками, сирами, ковбасами та іншими смаколиками. До того ж закуповують харчі за державні кошти та за завищеними цінами. Про це, посилаючись на дані держзакупівель, у Facebook написав народний депутат Сергій Рудик.

Рудик проаналізував закупівлі, здійснені державною установою «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що на Львівщині.

Рудик проаналізував закупівлі, здійснені державною установою «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що на Львівщині
Рудик проаналізував закупівлі, здійснені державною установою «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що на Львівщині
фото: Сергій Рудик

За даними нардепа, адміністрація табору «накупила для рашистських полонених всього «необхідного» ‒ від ексклюзивного сала до цукерок». Так, за сало з держбюджету платили по 270 грн за кг, тоді як навіть у дорогих супермаркетах воно коштує по 189 ‒ 229 грн.

«Одних цукерок ‒ шоколаду закупили на понад 100 тис. грн. І це я перегорнув лише перші кілька сторінок держзакупівель за вересень. Від «Пташиного молока» до «Снікерсів». Десятки видів недешевих ковбас, сири, кава-капучіно, вафлі-крекери. Люди, ви що здуріли. Це ви так російських полонених відгодовуєте, чи просто тупо і цинічно крадете?» ‒ пише Рудик.

Нардеп обурився закупівлею харчів для російських полонених за державні кошти та за завищеними цінами
Нардеп обурився закупівлею харчів для російських полонених за державні кошти та за завищеними цінами
фото: скріншот

Нардеп закликав міністра юстиції Дениса Малюськи звернути увагу та розібратися у закупівлях.

«Це ваша парафія. Тут, як у «Нескафе», які вони понакуповували: «три в одному» ‒ і перевірки, і звільнення і кримінал. І, заодно, подивіться чи там вони послуги масажиста не включили «для плєнних», ‒ додав Рудик.

Нагадаємо, у таборі для військовополонених, який розташований на заході України утримують російських загарбників, а також жителів тимчасово окупованих територій України, які воювали на боці окупантів. Зокрема, у таборі є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

До слова, вперше від початку повномасштабного вторгнення до України з Росії приїхала дружина військовополоненого росіянина.

Читайте також: Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
Теги: росіяни полон їжа держзакупівлі тендер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми дотягнемося. Ми витягнемо з темряви. Ми повернемо всіх додому», – говорить цей прапор.
Цей прапор має висіти над Офісом президентом, парламентом та кабміном
24 вересня, 17:11
Росія не може налагодити експорт зерна
Російські фермери скаржаться на космічну вартість пального і відсутність заробітків
20 вересня, 10:31
Росіяни перетягли свої кораблі від гріха подалі
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське
16 вересня, 18:51
Українські сили провели наступні наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна
ЗСУ просунулися на кількох напрямках та продовжують наступати – ISW
14 вересня, 04:08
Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі
Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі
8 вересня, 11:54
Обмін полоненими «всіх на всіх». Буданов зробив заяву
Обмін полоненими «всіх на всіх». Буданов зробив заяву
7 вересня, 18:06
Одним із напрямів діяльності науковця була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу
Помер науковець Ігор Козловський, який провів два роки у полоні «ДНР»
6 вересня, 14:04
Дієвого алгоритму, як повертати цивільних полонених, немає
Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати з полону
1 вересня, 14:34
Батьки Івана вимагають, щоб справою про його катування та вбивство зайнявся Міжнародний кримінальний суд
Історія Івана Ісика – як доказ злочину «русича» Петровського
30 серпня, 19:14

Економіка

Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
США заморозили російські активи на $8 млрд: чи отримає їх Україна
США заморозили російські активи на $8 млрд: чи отримає їх Україна
Яка сума потрібна для відновлення української енергосистеми? Відповідь «Укренерго»
Яка сума потрібна для відновлення української енергосистеми? Відповідь «Укренерго»
Кабмін планує запровадити в Україні екологічний податок, як в Британії та Швейцарії
Кабмін планує запровадити в Україні екологічний податок, як в Британії та Швейцарії
ICC Ukraine оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
ICC Ukraine оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
Нардепка Совсун пояснила, як рятувати енергоринок від боргів
Нардепка Совсун пояснила, як рятувати енергоринок від боргів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
30K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
26K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
14K
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот
14K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
13K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін

Новини

На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 04:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту