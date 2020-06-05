На коронавірусну інфекцію у світі захворіло понад 6,6 млн осіб



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Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 389 645 особи.

Станом на ранок п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 249 осіб. У свою чергу, одужали 2 853 460 людей.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 6 639 092 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 108 208 осіб, Великій Британії — 39 987, Італії — 33 689, Бразилії — 32 548, Франції — 29 068 та Іспанії — 27 133. У Китаї загалом — 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 872 557), Бразилія (584 016), Росія (440 538), Велика Британія (283 079), Іспанія (240 660), Італія (234 013), Індія (226 713), Франція (189 569), Німеччина (184 472), Перу (183 198) і Туреччина (167 410).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (588 випадків за добу - антирекорд за весь час пандемії), з них 747 — летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Респіраторну хворобу Covid-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.