На Кіпрі вперше за час пандемії не виявили жодного нового хворого на Covid-19



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Кіпр вже посилено готується до туристичного сезону

У МОЗ Кіпру зазначили, що налаштовані оптимістично, але важливо і далі дотримуватися заходів безпеки

Кіпр вперше за час пандемії коронавірусу не зареєстрував жодного нового випадку Cоvid-19.

Про це повідомляє Kathimerini.

У МОЗ Кіпру зазначили, що налаштовані оптимістично, але важливо і далі дотримуватися заходів безпеки – зберігати дистанцію, дбати про гігієну та носити маски.

З початку епідемії, в країні зареєстрували лише 958 підтверджених випадків коронавірусу, але вперше за добу ця цифра не зросла. Померли за час епідемії 17 осіб.

Нагадаємо, вчора Кіпр, який посилено готується до туристичного сезону, на три тижні прискорив зняття більшої частини коронавірусних обмежень, що залишилися в країні.

З 9 червня зможуть відкритися торгові центри, аеропорти і внутрішні зони відпочинку готелів, бари і ресторани, театри і кінотеатри просто неба.

Зазначимо, що в Італії кількість смертей від Covid-19 знову зростає.

Станом на 4 червня загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 6,5 мільйона, а кількість смертей від коронавірусу перевищила 388 тисяч.