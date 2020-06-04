Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих перевищила 3,5 тисячі
Показник госпіталізацій в області все ще залишається високим
У лікарнях Буковини перебувають 443 людини, з них у 169 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою
У Чернівецькій області за добу виявили 38 нових випадків інфікування коронавірусом, цей показник майже не змінився у порівнянні з учорашнім днем.
Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
«Від коронавірусу сьогодні одужали 28 буковинців. Натомість зафіксували 38 нових випадків Covid-19. Обласний лабораторний центр дослідив 412 зразків», — заявив він.
Всього з початку пандемії на Буковині зареєстровано 3519 випадків Covid-19.
За словами Осачука, показник госпіталізацій все ще залишається високим. У лікарнях області перебувають 443 людини. Із них у 169 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою.
До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.
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Одужали11042
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Померли747
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано рекорд за кількістю людей, що одужали від захворювання (602 людини), і антирекорд - за кількістю нових виявлених випадків (588 осіб).