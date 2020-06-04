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    Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих перевищила 3,5 тисячі

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    <p><span>Показник госпіталізацій в області все ще&nbsp;залишається високим<o:p></o:p></span></p> - Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих перевищила 3,5 тисячі

    Показник госпіталізацій в області все ще залишається високим

    Фото: Чернівецька ОДА

    У лікарнях Буковини перебувають 443 людини, з них у 169 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою

    У Чернівецькій області за добу виявили 38 нових випадків інфікування коронавірусом, цей показник майже не змінився у порівнянні з учорашнім днем.

    Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

    «Від коронавірусу сьогодні одужали 28 буковинців. Натомість зафіксували 38 нових випадків Covid-19. Обласний лабораторний центр дослідив 412 зразків», — заявив він.

    Всього з початку пандемії на Буковині зареєстровано 3519 випадків Covid-19.

    За словами Осачука, показник госпіталізацій все ще залишається високим. У лікарнях області перебувають 443 людини. Із них у 169 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою.

    До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано рекорд за кількістю людей, що одужали від захворювання (602 людини), і антирекорд - за кількістю нових виявлених випадків (588 осіб).

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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