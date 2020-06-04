Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих перевищила 3,5 тисячі



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Показник госпіталізацій в області все ще залишається високим Фото: Чернівецька ОДА

У лікарнях Буковини перебувають 443 людини, з них у 169 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою

У Чернівецькій області за добу виявили 38 нових випадків інфікування коронавірусом, цей показник майже не змінився у порівнянні з учорашнім днем.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«Від коронавірусу сьогодні одужали 28 буковинців. Натомість зафіксували 38 нових випадків Covid-19. Обласний лабораторний центр дослідив 412 зразків», — заявив він.

Всього з початку пандемії на Буковині зареєстровано 3519 випадків Covid-19.

За словами Осачука, показник госпіталізацій все ще залишається високим. У лікарнях області перебувають 443 людини. Із них у 169 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою.

До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано рекорд за кількістю людей, що одужали від захворювання (602 людини), і антирекорд - за кількістю нових виявлених випадків (588 осіб).