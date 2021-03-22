З 23 березня Одещина у червоній зоні: що забороняється

Протягом наступних тижнів в області планують здати в експлуатацію ще 540 ліжок для хворих на Covid-19

На Одещині на два тижня вставлюється червоний рівень епідемічної небезпеки через надвисокі показники захворюваності на Covid-19, рівень госпіталізації та динаміку розповсюдження вірусу. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, повідомила журналістам директор департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва, пише Радіо Свобода.

Червоний рівень запроваджується на Одещині з 00:00 23 березня.

Що забороняється:

У червоній зоні забороняється робота кафе і ресторанів;

прийом відвідувачів у торговельних центрах і розважальних закладах;

проведення масових заходів;

робота спортивних центрів;

діяльність непродовольчих ринків;

здійснення транспортних перевезень.

На сьогодні на Одещині визначено вже 23 опорні лікарні, останню ввели 19 березня – це Госпіталь ветеранів Другої світової війни, де відкрито 90 ліжок. Середня завантаженість ліжок у лікарнях – 54 відсотки.

Протягом наступних тижнів на Одещині планують здати в експлуатацію ще 540 ліжок для хворих на Covid-19. Всі вони будуть облаштовані киснем – або за допомогою концентраторів, або в палатах буде центральне розведення киснем. Одещина також планує закупити ще 600 концентраторів, зазначила Одарій-Захар’єва.

За її словами, є певні проблеми із кадровим забезпечення, зокрема із лікарнею №8 в Одесі – її мали розгорнути як опорну, проте через захворювання 18 медичних працівників медичного закладу це рішення довелось відтермінувати. До лікарні направлять бригади із інших лікарень.

Станом на 21 березня на Одещині вакцинували 3890 осіб, 4 відсотки з них – за спеціальною програмою для лідерів громадської думки, зокрема журналістів, активістів і лідерів релігійних громад.

Обласний департамент з охорони здоров’я планує залучити до боротьби з пандемією студентів останнього курсу Одеського медичного університету. До червня, коли випускників чекає захист диплому, групи студентів мають об’їхати всі «ковідні» лікарні регіону. Обласна адміністрація буде сприяти їхньому працевлаштуванню в різних лікарнях регіону. Перший виїзд запланований на 23 березня, в Біляївську районну лікарню.

Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 745 мешканців Одеської області. З них 26 дітей та 13 медпрацівників. Усього станом на 22 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону. З них 4 тисячі 615 дітей та 3 тисячі 232 медпрацівники. Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина. 1 тисяча 613 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.