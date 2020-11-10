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    У світі на Covid-19 вже захворіло понад 51 млн людей

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    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до&nbsp;1&nbsp;269 321&nbsp;людей - У світі на Covid-19 вже захворіло понад 51 млн людей
    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 269 321 людей

    Від початку пандемії одужало понад 36 млн людей

    У світі станом на 10 листопада коронавірусом заразилися вже 51 244 587 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало 36 055 532 особи, а кількість померлих зросла до 1 269 321 людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (10 107 568), Індія (8 553 657), Бразилія (5 675 032), Франція (1 856 292), яка обігнала Росію (1 781 997), а також Іспанія (1 381 218), Аргентина (1 250 499), Велика Британія (1 216 747) та Колумбія (1 149 064).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (238 202), Бразилії (162 628), Індії (126 611) та Мексиці (95 027).

    Як повідомлялося, в Україні за добу 8 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень. 

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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