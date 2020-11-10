У Полтаві анулювали результати 1,5 тис. тестів на коронавірус

В тестах не виявлена рибонуклеїнова кислота

У Полтаві анулювали результати ПЛР-тестування на коронавірус для 1,5 тисяч пацієнтів, адже не виявили рибонуклеїнову кислоту.

Про це заявила керівник департаменту охорони здоров'я Полтавської міськради Вікторія Лоза, пише місцеве видання «Кременчуцька газета».

Лоза повідомила, що ПЛР-тести повернула в Полтаву київська лабораторія, з якою було розпочато співпрацю. Там сказали, що в тестах не виявлена рибонуклеїнова кислота (РНК).

«Не кажу вже про собівартості пробірок та досі не розумію, як ми будемо це виправляти. Люди не отримають свої результати», – зауважила Лоза.

До слова, Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Як відомо, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

Як повідомлялося, в Україні за добу 8 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.