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    На Землю падає величезна китайська ракета: опубліковано перше фото

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    Ракета Long March 5B повинна впасти на Землю орієнтовно 8 травня - На Землю падає величезна китайська ракета: опубліковано перше фото
    Ракета Long March 5B повинна впасти на Землю орієнтовно 8 травня
    Фото: Gianluca Masi, Ceccano, The Virtual Telescope Project

    Точне місце падіння уламків ракети поки невідомо, це можна буде визначити за кілька годин до входу в атмосферу

    Китайська важка ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю після запуску, може в найближчі вихідні увійти в атмосферу і впасти на Землю. Ракета увійде в атмосферу приблизно 8 травня, точний час і місце можна буде визначити за кілька годин до події. Про це повідомляє BBC.

    Астрономи Virtual Telescope Project, що базується в Італії, опублікували першу фотографію ракети Long March 5B, яка вийшла з-під контролю після запуску.

    На момент фото важка ракета-носій перебувала на відстані приблизно 700 кілометрів від телескопу і виглядала як вогник, що світиться. За словами фахівців, хоча Сонце знаходилося на кілька градусів нижче горизонту, небо було досить світлим, однак телескопу вдалося відстежити об'єкт, що позначається як CZ-5B R/B. У нижній частині знімку помітний «слід», утворений ефектом розмиття через яскравість об'єкта, коли світло насичує пікселі ПЗС-матриці.

    Довжина корпусу 18-тонної ракети досягає 30 метрів, а ширина – близько п'яти метрів. Ракета переміщається зі швидкістю 6,4 кілометра в секунду, а один оборот навколо планети відбувається менш ніж за дві години.

    29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b («Чанчжен-5В»).

    У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди. Ця ракета важить 22 тонни. У зв'язку з такою важкою вагою в США і побоюються, що не всі уламки ракети згорять в атмосфері.

    Вчений з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл очікує, що ракета увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня.

    «За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів», – розповів він у коментарі для CNN.

    Зона потенційного падіння обмежується траєкторією ступені ракети, пише BBC. Зона ризику включає регіони між 41 градусом північної і 41 градусом південної широти.

    Це означає, що Нью-Йорк в США, південь Чилі, Веллінгтон в Новій Зеландії і столиця КНР Пекін також знаходяться в зоні ризику.

    Втім, в Китаї очікують, що уламки ракети впадуть в міжнародні води.

    За словами офіційного представника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіня, велика частина уламків ракети «Чанчжен-5В» буде спалена при вході в атмосферу і навряд чи завдасть будь-якої шкоди.

    Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що поки Пентагон не планує збивати китайську космічну ракету. При цьому США стежать за траєкторією падіння ракети.

    Теги: США Китай технології космос аварія Пентагон ракета
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