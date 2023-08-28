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Вступ України до НАТО: експосол Чалий назвав три сценарії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вступ України до НАТО: експосол Чалий назвав три сценарії
Песимістичний сценарій, на думку Валерія Чалого, полягає в тому, що членство України в НАТО не розглядається, а «гаряча» фаза війни з Росією ставиться на паузу
скріншот з відео

Експосол України в США наголошує, що існує декілька сценаріїв завершення війни в Україні

Існує декілька сценаріїв завершення війни в України. Про це експосол України в США Валерій Чалий заявив на міжнародній конференції «Виклики для України та майбутнє Російської імперії», яку транслює «Главком».

Песимістичний сценарій, на думку Чалого, полягає в тому, що членство України в НАТО не розглядається, а «гаряча» фаза війни з Росією ставиться на паузу.

«Цей сценарій пов’язаний з пропозиціями Україну підтримувати, але зберігати й підтримувати зв’язки з Росією, бо зберігається ключова ядерна загроза. Ресурсів України недостатньо, членство в НАТО не розглядається або може стати предметом торгу із Росією. Рішення конфлікту – компроміс. Пауза нібито має вирішити конфлікт, проте ніхто не пропонує рішення, як його вирішити», – наголосив Чалий.

Інший сценарій полягає в тому, щоб чекати, поки фрагментується сама Росія або путінський режим. 

«Україна не розглядається як член НАТО, Україні надаються запевнення безпеки, хоч це і не гарантії, допомога зброєю, хоч і не ленд-ліз, розглядається план «війни на виснаження». Це сценарій стримування, який приніс результати у холодній війні, проте Україна не має стільки часу. Він закінчиться тим, що Україну не запросять до членства в НАТО, а весь акцент буде зроблений на так званих гарантіях безпеки», – наголошує Чалий. Сам він вважає такий сценарій «реалістичним».

Є і «оптимістичний» післявоєнний сценарій.  «Україна запрошується до членства в НАТО. Це ще не є членством в НАТО, на жаль, але це – потужний та невідворотній сигнал для Росії. У цьому сценарії важливі наші успіхи на фронті, принаймні вихід до моря, досягнення вогневого контролю над Кримом та всією територією України, надання Україні літаків та далекобійних ракет. У цьому сценарії асиметрія з Росією долається не за допомогою кількістю мобілізованих людей, а за рахунок технологічних поставок. Це ленд-ліз», – каже експосол.

Економічно треба «придушити» Росію санкціями. «В оптимістичному сценарії Росію треба ізолювати. «Велика двадцятка» має не приймати нікого з Росії. Це сценарій політичної дії та рішучих дій, коли НАТО та США зрозуміють, для чого вони взагалі створювались. НАТО створювалось не тільки для оборони територій, не тільки для стримування», – наголошує Чалий.

Україні потрібно де-факто зробити цю війну спільною для всього світу, каже Чалий, а також зруйнувати сценарій «стримування війни».

Нагадаємо, що сьогодні, 28 серпня, об 11:00 розпочалася міжнародна науково-експертна конференція «Виклики для України та майбутнє Російської імперії». Провідні вітчизняні аналітики, експерти, політики та запрошені гості моделюватимуть сценарії розвитку України на найближчий рік та десятиліття.

До слова, колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що через війну Росії проти України світ активніше готується до можливої світової війни. 

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Теги: війна Україна Валерій Чалий

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