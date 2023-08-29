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Павло Казарін Журналіст, публіцист, філолог-літературознавець

Скандал в Міноборони. А чи була корупція?

glavcom.ua
Принципове питання одне: що було проплачено та поставлено за «турецьким» контрактом? Зимові куртки чи літні?
фото: glavcom.ua

З приводу зимових/літніх курток

Якщо МО проплатило зимові куртки, а замість них отримало та прийняло літні – це порушення та корупція. Якщо проплатило зимові куртки та отримало зимові – тут немає порушень та корупції.

Якщо закупівельна ціна куртки в «турецькому» контракті суттєво відрізняється від ціни куртки в інших контрактах МО того ж періоду – це тривожний дзвінок та привід уважно вивчити контракт. Якщо закупівельна ціна куртки в «турецькому» контракті близька до середньої закупівельної ціни аналогічних курток за іншими контрактами МО того самого періоду – тоді тут немає ознаки корупції.

Тобто принципове питання одне: що було проплачено та поставлено за «турецьким» контрактом? Зимові куртки чи літні? Ціна на них завищена чи в середньому відповідає цінам у інших контрактах того самого періоду?

Але зараз мені у суперечках часто пропонують обговорити зовсім інші речі. Наприклад, маржу прибутку постачальника за «турецьким контрактом». Мовляв, постачальник десь дістав куртки за (умовно) 25 доларів, а продав МО за (умовно) 75. Наскільки я розумію, такі цифри можуть свідчити або про неймовірне бізнес-везіння постачальника, або про спробу постачальника зменшити свої податки в Туреччині (звідси – заниження звітних цін). Якщо куртки за іншими контрактами МО у цей період закуповували за цінами, близькими до ціни закупівлі у «турецькому» контракті, то тут немає ознак корупції. Можливо такі дії тягнуть на податкові порушення постачальника за турецькими законами, але це мене не дуже хвилює.

І ще я не розумію, яке принципове значення має структура власників компанії-постачальника за «турецьким» контрактом. Сам факт того, що серед власників компанії є родич українського держслужбовця – може бути обтяжливим моментом, якщо поставлений товар не відповідає заявці та ціні. А якщо відповідає – тоді не розумію предмету обговорення.

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Джерело
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Теги: Міноборони корупція в Україні скандал

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